Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kırıkkale Üniversitesi 42 öğretim üyesi alacak
08.12.2021 - 17:22 | Son Güncelleme: 08.12.2021 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, 42 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812755.aspx
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