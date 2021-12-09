Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 101 öğretim üyesi alıyor
09.12.2021 - 17:12 | Son Güncelleme: 09.12.2021 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 101 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
812876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812876.aspx
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