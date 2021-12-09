Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor
09.12.2021 - 17:17 | Son Güncelleme: 09.12.2021 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812878.aspx
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