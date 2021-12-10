Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
10.12.2021 - 17:20 | Son Güncelleme: 10.12.2021 - 17:20
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812999.aspx
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