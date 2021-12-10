Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
10.12.2021 - 17:21 | Son Güncelleme: 10.12.2021 - 17:23
Türkiye Gazetesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, 27 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813000.aspx
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