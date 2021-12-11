Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül’den bu yana her fırsatta okulların açık kalacağının vurgusunu yapıyor. Bakanlık, sınıf bazlı tedbirler alarak eğitimde sürekliliği sağlamaya çalışıyor. Bütün bu tedbirlere rağmen okul öncesi ve birinci sınıflardaki bazı çocukların maskelerini arkadaşlarıyla değiştirmesi korkutuyor. Çizgi film karakterleri, çeşitli hayvan resimlerinin bulunduğu renkli ve resimli maskelerle okulla giden minikler, arkadaşlarının maskelerini beğenip kendi aralarında anlaşıp teneffüslerde değiştiriyor. Bunu bir oyuna çevirdiklerini ifade eden İstanbul Bağcılar’da görev yapan öğretmen A. N. “Zaten uzun süre evlerde kaldılar yüz yüze eğitimin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz ama üzülerek söylüyorum maskeleri çok sık değiştiriyorlar. İlk ders ön sırada oturan öğrencim Nehir’in taktığı çizgi film karakter baskılı maskesini son ders arka sıralardan Zeynep’in taktığını görünce harekete geçtim. WhatsApp veli grubundan ailelere çocukların tek tip maske takmalarını istedim. Şimdilik bunun önüne geçtik ama alandaki benzer hocalardan da aynı şikâyetleri duyuyoruz” diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Songül Özer “Tekstil ürünlerinden yapılan kumaş maskelerin kesinlikle tıbbi anlamda uygun olmadığını pandeminin başında da söyledik şimdi de söylüyoruz. Bir maskenin koruyucu olması için üç farklı katmandan yapılıyor olması gerekir. Bunların her bir katmanı da ayrı özeliklerden oluşuyor. Kumaşlar bazı firmalar tarafından maske kullanılmasını yaygınlaştırmak için üretildi. Çocukların maske takmalarını kolaylaştırmak için ise çeşitli çizgi film karakterlerinin üzerinde bulunduğu maskeler artırıldı. Kadınlar kıyafetlerine uygun kumaş maskeler takmaya başladı. Tıbbi olarak bunların hiçbirini tavsiye etmiyoruz. Bunun yanında kesinlikle maskeler kişiye özel... Çocuklar bu konuda uyarılmalı. Diş fırçası gibi bir başkasına verilmeyecek malzemeler... Ve hangi maske olursa olsun saatler içinde koruyuculuğu azalıyor. Aileler burada çocuklarını uyarmalı ve desen, şıklık, kalite sorgulamadan kumaş maskeler kesinlikle kullanılmamalı. Bir başkasına da verilmemeli” dedi.

Japon uzmanlar ışık altında virüsü tespit edebilen maske geliştirdi Japon bilimadamları, önemli bir buluşa imza attı ve Covid-19 virüsünü ultraviyole ışık altında tespit edebilen yüz maskesi geliştirdi.

İngiltere'de maske kullanımı yeniden zorunlu olacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un keşfedilmesinin ardından maske kullanımının yeniden zorunlu olacağını aktardı.