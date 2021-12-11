Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Geçtiğimiz aylarda Türk Eğitim Vakfı'nda görevine başlayan Banu Taşkın, hedeflerini ve devam eden projelerini eğitim editörlerine anlattı. “Hayalini kurduğum bir vakıfta göreve başlamam beni çok mutlu etti” diyen ODTÜ Ekonomi Bölümü mezunu olan Banu Taşkın şunları söyledi: Korona döneminde artan ihtiyaçlarla beraber bursiyer sayımızı 7 bin 500’e çıkarmıştık. 2021-22 döneminde bunu 9 bine artırdık. Bu TEV tarihinin rekoru. Burs verme konusunda birinci öncelik aslında ihtiyaç durumu. Aynı durumda olan öğrenciler arasında ise yaptığımız mülakatlarla seçim yapıyoruz. Burada aslında sosyal anlamda problemlere çözüm olmak istiyoruz. Dezavantajlı gruplara da farklı bir hassasiyetimiz var tabii. Onun dışında başka bir kriterimiz yok. 2,5 not altına düşüldüğünde de burs kesiliyor. Geçen sene bursa başvuran sayısı 35 bindi bu yıl bu sayı 59 bine çıktı. Talep her geçen yıl artıyor.

Bu yıl gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere ‘Kampüse Dönüş Desteği’ de verdik. 500 TL ekstra bir yardımla bursiyerlerimizin acil ihtiyaçlarını karşılamalarını, kitaplarını alabilmelerini, eğitimlerine odaklanabilmelerini istedik. Çok güzel dönüşler aldık.

1 MİLYON DOLARIN ÜSTÜ…

Sadece yurt içinde değil yurt dışında da yüksek lisans ve üst ihtisas eğitimi yapan gençlerin de yanındayız. TEV bu öğrencilere, her yıl yaklaşık 1 milyon doların üstünde burs fonu ayırıyor. Yaptıklarımızı anlattıkça toplumda farkındalık da o şekilde artıyor. Bunlara paralel olarak hayırsever desteği de artıyor.

Geçtiğimiz aylarda 2 bin 300 aktif ve 820 mezun TEV bursiyer ile kapsamlı bir araştırma yaptık. Bursumuzu alan mezun üniversite öğrencilerinin diğer mezunlara göre 9 puan daha hayata umutla baktığını gördük. Bu bence çok güzel. İş bulma oranlarında da aynı kıyaslamada 6 puanlık bir fark var. Mezun olduktan sonra burs verenlerin oranı da çok yüksek.

Bağışçılarla da görüşüyorum ve bazen onlarla beraber ağlayıp çıkıyorum. Düşünsenize yıllardır edinilmiş kazançlarını bu kutsal amaç uğruna harcıyorlar. Bu kıymetli kararı hâlen hayattayken verebilmek beni çok duygulandırıyor. TEV’de her şey şeffaf. Ve biz burada bir aileyiz. Bağışçılarımızla ilgilenen özel bir ekibimiz de var. Onlarla irtibat hâlinde. Bazen koronavirüs aşılarını bazen hastane, bazen de farklı diğer ihtiyaçlarına anında müdahale ediyorlar.