Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Özer “Onaylandığında okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ilgili PCR zorunluluğunu ortadan kaldırıp çok rahat bir şekilde tükürük üzerinde 15 dakikada netice veren bir süreci başlatmış olacağız” dedi. İlk etapta okul öncesi eğitimdeki çocuklarda uygulanacağını dile getiren Özer “Süreç başarılı bir şekilde sonuçlandığında okul öncesi eğitimdeki çocuklarımızda maskeyi yavaş yavaş tedrici bir şekilde kaldırma denemeleri için pilot uygulamalarına başlayacağız” ifadesini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün 5 yaş altındaki çocuklar için maskeyi zorunlu tutmadığını ifade eden Özer, antijen kiti ile ilgili pilot uygulamaların sonuçlarına göre üç dört yaşındaki çocuklarda maske kullanımını kaldırabileceklerini kaydetti.

Okullardaki 'maske takası' korkutuyor Çizgi film karakterlerinin bulunduğu maskelerle okula giden minikler, arkadaşlarının maskelerini beğenip kendi aralarında anlaşıp teneffüslerde değiştiriyor. Aileleri uyaran Enfeksiyon Uzmanı Dr. Songül Özer “Desen, şıklık, kalite sorgulamadan kumaş maskeler kesinlikle kullanılmamalı” dedi.