Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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