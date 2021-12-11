Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
11.12.2021 - 17:17 | Son Güncelleme: 11.12.2021 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813110.aspx
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