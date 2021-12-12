Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi alıyor
12.12.2021 - 16:53 | Son Güncelleme: 12.12.2021 - 16:55
Türkiye Gazetesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813201.aspx
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