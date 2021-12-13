Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in  ilgili  hükümleri  uyarınca  “Araştırma  Görevlisi”  ve  “Öncelikli  Alan  Araştırma Görevlisi” ile “Öğretim Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN