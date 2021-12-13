Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” ve “Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi” ile “Öğretim Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır.

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