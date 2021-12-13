Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili hükümlerine göre Öncelikli Alanlarda araştırma görevlisi alınacaktır.

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