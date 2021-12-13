Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili hükümlerine göre Öncelikli Alanlarda araştırma görevlisi alınacaktır.
Yıldız Teknik Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alıyor
13.12.2021 - 16:45 | Son Güncelleme: 13.12.2021 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Yıldız Teknik Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
813304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813304.aspx
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