Türkiye Gazetesi

Öğretmenlerin talep ettikleri eğitimi almalarını önemsediklerini belirten Bakan Özer, ara tatildeki seminer döneminde mesleki gelişim programlarına yoğun ilgi gösterildiğini, 679 bin 386 öğretmenin en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldığını, bazı öğretmenlerin ise kendi isteğiyle birden fazla eğitim programını tamamladığını ifade etti. Bu durumun, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına ilgisini ortaya koyduğunu dile getiren Özer, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri ile liderlik özelliklerini geliştirmelerini desteklemeyi istediklerini, bu doğrultuda talepleri dikkate alarak çok kapsamlı eğitim programları uygulayacaklarını söyledi.

Bakan Mahmut Özer “kısa süreli öğretmen hareketlilik programı”nı da başlatacaklarını söyledi. Bu program ile öğretmenlerin başka şehirlerdeki meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaşıp, onların deneyimlerinden faydalanabileceğini ve iyi örnekleri yerinde görüp inceleyebileceğini ifade etti.

İşte Özer’in anlattığı detaylar:

> Özellikle mesleki gelişim programlarında yeni atanan öğretmenlerimize ve tecrübesi beş yılın altındaki öğretmenlerimize öncelik vereceğiz. Gerekli bütün planlamalarımızı tamamladık.

> Okullar artık öğretmenlerin talepleri doğrultusunda mesleki gelişim faaliyeti düzenleyebilecek. Biz de bu talebin bütçesini doğrudan okula aktaracağız.

MESLEKİ GELİŞİM TOPLULUKLARI GELİYOR

> Öğretmen Mesleki Gelişim Toplulukları oluşturacağız. Bu toplulukları, tıpkı okul temelli mesleki gelişim gibi doğrudan okullara aktaracağımız kaynaklarla finanse edeceğiz.

> 21 Ocak’tan itibaren fikrî mülkiyet hakları, korunmaya muhtaç çocukların eğitimi, dijital becerilerin geliştirilmesi, etkinlik temelli ders tasarımı, kütüphane organizasyonu ve kullanımı, iklim değişikliği, ilk yardım eğitimi, İngilizce öğretim becerilerinin geliştirilmesi eğitimleri de yer alacak.

> Öğretmen Bilişim Ağı sayesinde öğretmenlerimizin artık seminer dönemlerinde tıpkı ara tatilde olduğu gibi okullarına gitmeden uzaktan eğitim yoluyla mesleki çalışmalarını tamamlayabilmelerine imkân sağlıyoruz.

Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay Meclis'e gelecek Milli Eğitim Bakanı Özer, TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim." dedi.

Bakan Mahmut Özer: Eğitimde sözü olana 'buyur konuş' dedik Millî Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kurulu olan Millî Eğitim Şûrası, yedi yıldan sonra toplandı. Ana tema: Eğitimde fırsat eşitliği. Şûrada “temel eğitimde fırsat eşitliği”, “mesleki eğitimin iyileştirilmesi” ve “öğretmenlerin mesleki gelişimi” olmak üzere üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kuruldu.