Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Üniversitesi 3 öğretim Görevlisi ve 4 araştırma görevlisi alacak
14.12.2021 - 17:07 | Son Güncelleme: 14.12.2021 - 17:07
Türkiye Gazetesi
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813430.aspx
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