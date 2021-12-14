Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
14.12.2021 - 17:12 | Son Güncelleme: 14.12.2021 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813433.aspx
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