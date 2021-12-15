Türkiye Gazetesi

Doç. Dr. Tuğba Tokel, Facebook, Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım planıyla gündeme gelen “metaverse” çalışmalarına ilişkin soruları cevapladı. Tokel “Metaverse’yi gerçek hayatın bilgisayar ekranında veya sanal gerçeklik gözlükleriyle simüle edilmiş hâli olarak tarif edebiliriz. Bu ortamda, kişiler kendilerini üç boyutlu karakterleri, yani avatarlarıyla temsil ediyorlar ve ortamdaki diğer avatarlarla etkileşimde bulunuyorlar. Çalışmalara 2010’da ODTÜ’nün üç boyutlu sanal kampüsünü kurarak başladık. Üç boyutlu sanal ortamlarda yabancı dil eğitimi de sunacağız. Bu teknolojiyle uzaktan öğrenme süreçlerinde, öğrencilerin yüz yüze olmasa bile arkadaşlarıyla beraber sanal okul ortamına girebilmesine imkân sağlanıyor” dedi.

Nike’tan sanal evren hamlesi: NFT ayakkabı üreten metaverse şirketini satın aldı Dünyanın önde gelen ayakkabı ve spor giyim devi Nike, sanal evrene adım attı. Daha öncesinde de Facebook’tan bir açıklama yapılarak sanal evrene yatırım yapacaklarını ve artık dünyanın sanal evrene kaydığını açıklamıştı. Facebook’un açıklamasının ardından spor giyim devi Nike’da NFT olarak ayakkabı üreten bir şirketi satın aldığını duyurdu.

Sanal evren çılgınlığı başladı: 2.5 milyon dolara arsa satıldı Sanal evren ya da diğer adıyla metaverse yatırımları hızlıca artıyor. En son Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin ileriki dönemlerde sanal evrene kayacağını söylemişti. Açıklamanın ardından birçok kişi sanal evrene yatırım yapmaya başladı. CeoDecentraland'in sanal evreninde ise 600 metrekarelik arsaya 2.43 milyon dolar ödendi. Başka bir metaverse projesinde ise sanal yat 600 bin dolara satıldı.