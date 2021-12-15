Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 24. ve 26. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
15.12.2021 - 17:08 | Son Güncelleme: 15.12.2021 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813562.aspx
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