Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Düzce Üniversitesi 19 öğretim üyesi alıyor
16.12.2021 - 16:16 | Son Güncelleme: 16.12.2021 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Düzce Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813676.aspx
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