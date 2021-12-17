Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
17.12.2021 - 17:21 | Son Güncelleme: 17.12.2021 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813804.aspx
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