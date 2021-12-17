Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
17.12.2021 - 17:22 | Son Güncelleme: 17.12.2021 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813805.aspx
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