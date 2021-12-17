Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
17.12.2021 - 17:24 | Son Güncelleme: 17.12.2021 - 17:27
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü, 2 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813807 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813807.aspx
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