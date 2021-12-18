Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

İş insanları istihdam edecek personel ararken, üniversite mezunu işsizler ordusundan bahsediyoruz. Bu problemin çözüme kavuşturulması için erkenden adım atan Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezi programını devreye soktu. Türkiye genelinde başlatılan çalışmayla, eğitimini farklı sebeplerden dolayı tamamlayamamış öğrencilerin bu program sayesinde eğitimlerini tamamlayıp belgelerini alabilmesi hedefleniyor. Programın İstanbul ayağında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Sektörün istediği nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul sanayi Odası gibi kurum ve kuruluşlarla çok yönlü iş birliklerini ortaya koyan protokoller imzalandı. Bunların sonucunda hem iş gücüne katılım hem de sektörün beklediği nitelikteki insan kalitesine katkı sağlamak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren 36 mesleki eğitim merkezine ek olarak mesleki ve teknik okulların bünyesine mesleki eğitim merkezi programı açarak sürece hız kazandırılmaya çalışıldı.

Yazıcı, "Eğitim terki yaşayan öğrencilerimiz ilgili alan ve dallarda bu program ile eğitimlerini tamamlayabilecekler" dedi.

OKUL TERKİNDEN İLGİLİ ALANA

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, gerek genç işsizliğin azaltılması, gerekse sektörün talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanmasının oldukça önemli olduğunu söyledi.

İstanbul’da farklı sebeplerden dolayı okul terki yaşayan, eğitimlerini tamamlayamayan öğrenciler için söz konusu programın büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Yazıcı "36 mesleki eğitim merkezinin yanında 278 mesleki ve teknik Anadolu lisesi bünyesinde de bu programlar uygulanmaya başlanarak toplamda bu sayı 314’e ulaştı. Mesleki eğitim merkezlerimizde 33 alan ve 181 meslek dalında eğitim verilmekte. Bu oldukça geniş bir yelpaze oluşturmakta. Eğitim terki yaşayan öğrencilerimiz ilgili alan ve dallarda bu program ile eğitimlerini tamamlayabilecekler" dedi.

OKUL MÜDÜRÜ: BÜYÜK BİR İSTİHDAM SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ

İstanbul Kâğıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Mustafa Hoşyiğit "Mesleki eğitim programı hem ülkemiz, hem de okulumuz için büyük önem taşımakta. Bu öğrenciler haftanın bir günü okula gelerek kültür derslerini alarak lise mezunu olabiliyorlar. Diğer meslek derslerini de bulundukları usta öğreticinin yanında işletmede yapıyorlar bu sayede de meslek lisesi diploması almayı hak kazanıyorlar" dedi.

"Sanayimiz için de çok önemli bir durum" diyen Hoşyiğit, "Sonuna kadar inanıyor ve destekliyoruz. Büyük bir istihdam sağlamış olacağız. Mesleki eğitim adına protokol okulu olduğumuz için sanayicilerle de iletişim hâlindeyiz. Konuştuğumuz sanayiciler ve esnaflar da çok umutlular" diye konuştu.

İkinci bir şansa kavuşan gençler, mezuniyet belgeleri ile iş hayatına "eğitimli bireyler" olarak başlıyor.

"BENİM İÇİN FIRSAT OLDU"

Elektrik bölümünde okuyan 15 yaşındaki Abdurrahman Bildik "Programı arkadaşımdan duydum. Önceden de berberde çalışmıştım. İstediğim meslek olduğu için bu bölümü seçtim. Benim için bir fırsat oldu. Lise diploması da alabileceğim için mutluyum" dedi. Anne Kezban Bildik "Oğlumu örgün eğitimde elektrik bölümüne verdik, hiç alışamadı gitmek istemedi. Sonra bu programa yazdık. İsteyerek gidiyor çok mutlu biz de memnunuz. Severek okumuyordu diğer yerde. O yüzden başarılı olabileceğine inanmıyordum. Şimdi her şey değişti" diye konuştu.

15 yaşındaki Mustafa Korkmaz "Arkadaşlarımdan duydum çok övdükleri için ben de gittim programa yazıldım. Arabalar üzerine ilgim vardı onunla ilgili bir alanı tercih ettim" dedi.

13 yaşındaki Emre Selamet "Bir gün okula gidip dört gün iş olup lise diplomasını verdiklerini öğrenince başvurdum. Devamsızlığım çoktu sınıfta kalıyordum o yüzden çok iyi oldu benim için..." ifadelerini kullandı.

Okullarda üç boyutlu sanal eğitim başlıyor Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) araştırmacılar, öğrencilerin bir avatarla temsil edildiği ve üç boyutlu “metaverse” dünyasında, derslerin fiziksel gerçekliğe en yakın ortamda yapılabildiği “sanal okul” projesini geliştirdi.

Bakan Mahmut Özer: Eğitimde sözü olana 'buyur konuş' dedik Millî Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kurulu olan Millî Eğitim Şûrası, yedi yıldan sonra toplandı. Ana tema: Eğitimde fırsat eşitliği. Şûrada “temel eğitimde fırsat eşitliği”, “mesleki eğitimin iyileştirilmesi” ve “öğretmenlerin mesleki gelişimi” olmak üzere üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kuruldu.

600 katılımcıyla eğitimin yeni yol haritası çıkarılıyor Millî Eğitim Şûrası, yedi yıl aradan sonra Ankara’da toplandı. Eğitimde yeni yol haritasının çıkarıldığı şûranın ikinci gününde “temel eğitimde fırsat eşitliği”, “mesleki eğitimin iyileştirilmesi” ve “öğretmenlerin mesleki gelişimi” üzerinde özel ihtisas komisyon üyeleri maddeleri tek tek tartıştı.