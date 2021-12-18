Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Uğur Okullarının her yıl düzenlediği Uğur Kabul Sınavı (UKS) Türkiye genelinde 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Uğur Kabul Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek.

4, 5, 6, 7. sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 90 dakika olacak. 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavın süresi 120 dakika olacak. 8. sınıflara 75 soru, 9 ve 10. sınıflara 80 soru, 11. sınıf öğrencilerine ise 90 soru yöneltilecek.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek “Öğrenciler sınavdan aldıkları puana göre akademik düzeyini değerlendirebilecek” dedi.

Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay Meclis'e gelecek Milli Eğitim Bakanı Özer, TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim." dedi.