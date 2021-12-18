Mahmut ÖZAY
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin yakın zamanda TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Söz konusu kanun teklifi, ilgili ihtisas komisyonunda ele alındıktan sonra TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.
İşte detaylar:
- Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere mevcut haklarına ilave yeni mali, sosyal ve özlük haklar sağlanacak.
- Öğretmenliğin kariyer mesleği olarak tanımlanacağı yeni kanunda, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında haklar, görevler ve sorumluluklar netleştirilecek.
- Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin mecburi hizmet hariç özlük ve tayinlere ilişkin hakları kadrolu öğretmenler ile aynı olacak.
- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavının artık yapılmayacağı yeni düzenlemede, Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayacak.
- 10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacaklar, hem de maaşlarında 1.000 lira artış olacak. Yeni düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 zorunlu hizmet sürelerinin de bu 10 yıllık sürece dâhil olması bekleniyor.
- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar ve maaşlarında da 2.000 lira artış yapılacak.
Öğretmen hareketlilik programı için start Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için hayata geçirilecek yeni uygulamanın detaylarını anlattı.
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay Meclis'e gelecek Milli Eğitim Bakanı Özer, TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim." dedi.