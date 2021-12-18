Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
18.12.2021 - 16:51 | Son Güncelleme: 18.12.2021 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813899 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813899.aspx
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