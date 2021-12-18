Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük   hakları   yönünden   4857   sayılı   İş   Kanunu   hükümlerine   tabi   Fen-Edebiyat   Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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