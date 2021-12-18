Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu'nun  ve  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin İlgili Maddeleri Uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN