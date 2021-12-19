Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 13 öğretim üyesi alıyor
19.12.2021 - 17:14 | Son Güncelleme: 19.12.2021 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
813980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/813980.aspx
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