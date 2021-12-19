Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, 3234  sayılı  Orman  Genel  Müdürlüğüne İlişkin  Bazı  Düzenlemeler  Hakkında  Kanunun  Ek  1  inci  maddesi,  Kamu  Görevlerine  İlk  Defa Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar  Hakkında  Genel  Yönetmelik  ve  Orman  Genel  Müdürlüğü Personelinin  Atama  ve  Yer  Değiştirme  Esaslarına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri  doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 22 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

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