Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.
Türk-Alman Üniversitesi 12 öğretim üyesi alıyor
20.12.2021 - 15:52 | Son Güncelleme: 20.12.2021 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türk-Alman Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814086 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814086.aspx
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