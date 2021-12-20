Türkiye Gazetesi

Bingöl’de etkili olan yoğun kar yağışı eğitime mola verdirdi. Hava şartları sebebiyle Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



İKİ İLÇEDE DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de bazı ilçelerde eğitime verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime yarın ara verildi. Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Adaklı ve Yayladere ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi. Eğitime ara verilen ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan 12 ilde eğitim durdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya, Tunceli, Aksaray, Adana, Bingöl, Karaman, Denizli, Kars, Muğla, Eskişehir, Kahramanmaraş, Sivas illerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

9 ilde eğitime kar engeli Eskişehir, Aksaray, Denizli, Kars, Karaman, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli ve Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara 1 gün ara verildi.

Konya'nın 24 ilçesinde eğitime kar engeli Konya'da kar yağışı sonrası eğitime bir gün ara verildi. Yarın 24 ilçede okula gidilmeyecek.