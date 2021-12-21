Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 13 öğretim üyesi alıyor
21.12.2021 - 15:42 | Son Güncelleme: 21.12.2021 - 15:46
Türkiye Gazetesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814210.aspx
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