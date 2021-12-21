Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına personel alınacaktır.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi alıyor
21.12.2021 - 15:48 | Son Güncelleme: 21.12.2021 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814211.aspx
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