Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 19 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor
21.12.2021 - 15:52 | Son Güncelleme: 21.12.2021 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 19 araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.
Etiketler : öğretim görevlisi,
814212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814212.aspx
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