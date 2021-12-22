Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır.
Afyon Kocatepe Üniversitesi 36 öğretim üyesi alıyor
22.12.2021 - 16:51 | Son Güncelleme: 22.12.2021 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814354.aspx
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