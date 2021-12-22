Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öncelikli alanlarda Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alıyor
22.12.2021 - 16:54 | Son Güncelleme: 22.12.2021 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814355.aspx
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