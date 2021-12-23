Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
23.12.2021 - 16:57 | Son Güncelleme: 23.12.2021 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814477 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814477.aspx
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