Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak
23.12.2021 - 17:03 | Son Güncelleme: 23.12.2021 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü, 12 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814479.aspx
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