Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24.12.2021 - 17:11 | Son Güncelleme: 24.12.2021 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814583.aspx
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