Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Batman Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24.12.2021 - 17:15 | Son Güncelleme: 24.12.2021 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Batman Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814585.aspx
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