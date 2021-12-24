Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Batman Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24.12.2021 - 17:16 | Son Güncelleme: 24.12.2021 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Batman Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814586.aspx
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