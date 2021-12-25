Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Son günlerde yurdun farklı noktalarında öğretmenlerin öğrencilerine yönelik şiddet görüntüleri gündemin en sıcak konuları arasında... Şiddete maruz kalan öğrencilerin yaşayacakları duygusal travmanın sonuçları hakkında Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Duygu Taşfiliz değerlendirmelerde bulundu.

Taşfiliz şunları söyledi: "Çocuğun, okula aidiyet hissini kaybetmesine akabinde de derslere ilgisizlik, akademik başarısızlık, arkadaş ilişkilerinde problemler yaşamasına sebep olabilir. Öğretmen dayağı şiddeti de öğretir. Çocuklar, eğitim sistemi içinde sadece bilgi öğrenmekle kalmıyor, duygu ve davranış düzenleme gibi birçok beceriyi de hem öğretmenler hem akranları ile ilişkileri sayesinde ediniyorlar.

Şiddetin her türlüsünün uzun süreli ve kaçınılmaz etkilerinin farkında olunması için okullarda yöneticiler, öğretmenler ve diğer bütün çalışanlar dâhil şiddete karşı duyarlılık ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi önemli... Aileler ve diğer yetişkinler şiddete maruz kalan çocukların güvende hissetmeleri için kendilerinin onların yanında olduklarını ve şiddetin her türünün kabul edilemez bir davranış olduğunun mesajını net bir şekilde verebilmeliler."

Bir dayakçı öğretmen skandalı da İzmir'den: Duvara fırlatıp, tokat attı İzmir’de 4'üncü sınıf öğrencisi oğullarını darp eden öğretmen hakkında şikayetçi olan aile, okul yönetiminin de olayı kapatmaya çalıştığını iddia etti.

Aksaray’da dayakçı öğretmen öğrencisini tekme tokat dövdü Aksaray’da matematik öğretmeni 5. sınıf öğrencisini sınıftan çıkararak tekme tokat dövdü. Bağrışma seslerini duyan kadın öğretmenin müdahalesiyle duran dayakçı öğretmen gözaltına alındı.