Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

MZV-MEF YetGen derslerine devam eden gençlerin katıldığı etkinlik aynı zamanda Yetkin Gençler YouTube kanalında da naklen yayınlandı.

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut “Online eğitim ile Türkiye’nin her yerinden binlerce gence ulaştık. Şu anda ‘YetGen Öğretmeni’ kurguluyoruz. Böylece YetGen’i daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Biz çevik, tutkulu, adil ve eşitlikçi bir kurumuz, bizde hiyerarşi yok öğrenme ve gelişme DNA’mızda var. Meraklıyız ve hayal kuruyoruz. Eğitimi altüst etmek istiyoruz. “Geleceğin üniversitesi nasıl olacak?” derseniz, “YetGen gibi olacak” derim. Öncü üniversite tamamlayıcısı olmak, işe girişlerde aranan bir sertifika olmak, sunduğumuz içerikleri, farklı dillerle yurt dışına açmak gibi hedeflerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Uniteroom yüz yüze eğitimi online'a taşıdı Yapay zekâyla çalışan Uniteroom ile parmak kaldıran öğrenciler sanki sınıftaymış gibi online olarak tahtaya kalkıyor. Sınavların online yapıldığı platformda kopya çekmek ise mümkün değil. Öğrenciler kamerayı kapatıp dersten de kaytaramıyor.

'Okul terk'e çözüm: Mesleki eğitimde örnek proje Eğitimlerini farklı sebepten tamamlayamayan öğrenciler, Mesleki Eğitim Merkezi programı sayesinde yarım kalan hikâyelerini tamamlayıp belgelerini alıyor. Gerek genç işsizliğin azaltılması, gerekse sektörün talep ettiği ara eleman ihtiyacının karşılanması açısından programa yoğun talep var.