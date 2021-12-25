Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak
25.12.2021 - 17:06 | Son Güncelleme: 25.12.2021 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 23 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814688.aspx
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