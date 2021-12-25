Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Marmara Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak
25.12.2021 - 17:10 | Son Güncelleme: 25.12.2021 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, 86 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814689 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814689.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER