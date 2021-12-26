Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
26.12.2021 - 16:05 | Son Güncelleme: 26.12.2021 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
814760 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814760.aspx
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