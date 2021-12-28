Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
28.12.2021 - 17:15 | Son Güncelleme: 28.12.2021 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814992 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814992.aspx
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