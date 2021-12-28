Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
28.12.2021 - 17:18 | Son Güncelleme: 28.12.2021 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814994 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814994.aspx
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