Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alacak
29.12.2021 - 17:25 | Son Güncelleme: 29.12.2021 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
815136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/815136.aspx
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