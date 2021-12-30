Türkiye Gazetesi

Günümüzde tüm spor dallarında atletik performans ve bu performansı etkileyen faktörlerin önemi de her geçen gün artmaktadır. Atletik performansta amaç sporcuların uzman hoca eşliğinde genetiğin izin verdiği en üst düzeye ulaşmaktır.

12 YILDIR HİZMET VERİYOR

Atletik performans ve spor yaralanmalarında 12 yıldır hizmet veren Barış Öztürk, 1000 den fazla sporcunun 500 den fazla ön çapraz bağ yaralanmaları sonrası sahaya dönüşünde rol oynadı. Atletik performans antrenörlüğünde uzman kişi ve eski profesyonel futbolcu olan Öztürk, her branş dalında sporculara yardımcı oluyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artmasına ilişkin, "Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil" dedi.

Uzaktan eğitim çocuklarda depresyona yol açıyor Kanada’da yapılan bir araştırma, sınıflarda eğitim görmek yerine uzaktan online yapılan eğitimin çocuklarda depresyon ve anksiyete riskini artırdığını ortaya koydu.

Bingöl’de iki ilçede eğitime kar engeli Bingöl’de iki ilçede eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildiği öğrenildi.