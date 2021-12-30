Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 31. ve 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ilanda belirtilen özel şartları taşıyan Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Anadolu Üniversitesi öğretim elemanı alıyor
30.12.2021 - 16:12 | Son Güncelleme: 30.12.2021 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Anadolu Üniversitesi öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim elamanı,
815262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/815262.aspx
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